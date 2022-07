Só Matemática B teve média negativa, seis exames acima de 14 valores

Alexandra Inácio 19 Julho 2022 às 16:03 Facebook

Twitter

Partilhar

As pautas com as notas dos exames do ensino Secundário foram afixadas esta terça-feira nas escolas. Só Matemática B registou média negativa (8,9 valores), tendo descido 1,2 pontos percentuais relativamente a 2021. As classificações de outras 17 provas também desceram, caso, por exemplo, de Biologia e Geologia e de Português. Matemática A e Física e Química subiram.

Seis provas registaram uma média superior a 14 valores: Inglês (14,8), Desenho A (14,1), Alemão (14,7), Espanhol (iniciação, 15,9 valores) Francês (14,5) e Mandarim (14,5 valores na prova de iniciação).

A média de Física e Química (exame do 11.º ano) foi a que mais subiu em relação a 2020: mais 1,9 pontos percentuais, passando de 9,8 para 11,7 valores. Seguiu-se a subida de Matemática A (12.º), de 10,6 para 11,9 valores (mais 1,3 pontos percentuais). Português (12.º) registou uma média de 10,9 valores (menos 1,1 pontos percentuais do que em 2020).

Na comparação com 2021, sete médias subiram - além de Física e Matemática A, também Geografia A, Espanhol (iniciação), Literatura Portuguesa, Desenho A e História B. Nos restantes 17 exames, as médias desceram, sendo as maiores quedas de Matemática B, Biologia e de História B (1,2 pontos percentuais).

Recorde-se que desde 2020 os exames deixaram de ser obrigatórios para a conclusão do Ensino Secundário e assim apenas contam para a média de ingresso no Ensino Superior. Na primeira fase de exames realizaram-se 207057 provas em 24 disciplinas, classificadas por 8134 professores. Nos júris das avaliações orais das provas de línguas participaram 2800 professores. Os exames foram vigiados por 10 mil docentes.

As candidaturas para a primeira fase do concurso nacional de acesso decorrem entre 25 de julho e 8 de agosto.