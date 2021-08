Só metade dos concelhos oferece todos os cursos do Ensino Secundário

Alexandra Inácio Hoje às 07:15 Facebook

Diretores reclamam mais transportes, residências e a possibilidade de abrir turmas com menos alunos.

Os alunos podem escolher entre quatro cursos científico-humanísticos no Secundário: Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades, Ciências Socioeconómicas e Artes Visuais. Mas esta oferta só existe em 127 concelhos do continente (45,7%). Em 33 municípios não há sequer este nível da escolaridade obrigatória; em oito só há um curso e em 49 duas opções. Uma desigualdade que penaliza mais quem vive no Interior e gosta de Artes ou Economia. Os diretores reclamam mais transportes, residências e a abertura de turmas com menos alunos.