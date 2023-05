Só o PSD ficou satisfeito com avisos do presidente

Outros partidos reagiram com desilusão às palavras de Marcelo, reclamando eleições, remodelação do Governo ou pelo menos a marcação de audiências com os partidos.

A posição do presidente ficou aquém das expectativas de vários partidos, para quem deveria convocar eleições, exigir uma remodelação ou chamá-los a Belém. Já o PSD "respeita" a decisão de Marcelo e o anunciado "reforço da vigilância" sobre o Governo. "O presidente quer ser o garante da estabilidade e nós concordamos que deve haver estabilidade", reagiu o secretário-geral, Hugo Soares.

Para Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, Marcelo "devia ter ido mais além" e "terminado com este Governo". Rui Rocha, líder da IL, diz que "amarrou a avaliação deste seu mandato aos próximos tempos de Costa" e "são ambos corresponsáveis por tudo o que vier a acontecer".