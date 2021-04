Só o Sul está a salvo da chuva esta terça-feira

JN Hoje às 08:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Ocorrência de precipitação e subida da temperatura mínima são as previsões do tempo para esta terça-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta terça-feira, em Portugal continental, períodos de chuva ou aguaceiros, sobretudo no Norte e Centro, sendo fracos e pouco frequentes na região Sul. Esperam-se períodos de céu muito nublado (por nuvens altas no Algarve) e vento fraco a moderado, por vezes forte nas terras altas.

Haverá ainda uma subida da temperatura mínima, em especial no Norte e Centro. Assim sendo, as mínimas vão varias entre os 6 graus Celsius, em Bragança, e os 14, em Aveiro, Lisboa e Faro. E as máximas vão oscilar entre os 10 graus, também em Bragança, e os 24, em Évora e Beja.