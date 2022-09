Já só restam 36 professores de Informática por colocar, revela ao JN o dirigente da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Vítor Godinho. A lista de Língua Gestual Portuguesa está vazia. E, "no vermelho", alerta, estão grupos como o de Geografia, Filosofia, Eletrotecnia e Educação Moral e Religiosa Católica, cujo número de professores já é inferior ao de horas que estão a concurso por preencher.

Esta quarta-feira estavam por preencher em contratação de escola 934 horários. Um dos grupos com mais horas por preencher é o Pré-Escolar que tem na lista o maior número de profissionais por colocar: 5467. O que parece indiciar, explica Vítor Godinho, "a incapacidade que o Estado manifesta para atrair os que existem para os locais onde são necessários". Espanhol, História, Física e Química, Biologia e Geologia ou Português e Inglês, todos grupos com menos de 500 professores por colocar, também são grupos com "poucos docentes" para as necessidades de substituição durante o ano, considera.

Autonomia para recrutar