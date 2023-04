Só seis dos 17 alegados abusadores das congregações religiosas estão vivos

A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP) recebeu, esta quinta-feira, uma lista com o nome de 17 membros de várias congregações que foram denunciados à Comissão Independente pela prática de abusos sexuais.

Dos 17 alegados abusadores, de dez Institutos de Vida Consagrada, dez já morreram, dois estão no ativo, quatro já não estão nas congregações e um é desconhecido.

Os dois elementos que ainda estão no ativo pertencem às Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima e à Ordem dos Frades Menores (Capuchinhos).

Da lista entregue por Pedro Strecht, há ainda referência à Ordem dos Frades Menores (Franciscanos), com dois elementos falecidos e um que já não está no ativo; aos Irmãos Maristas, com dois nomes de suspeitos que já não estão vinculados ao Instituto; aos Missionários da Consolata, com um elemento que já morreu; e à Ordem Hospitaleira de São João de Deus, com um elemento que já não está a trabalhar.

A lista inclui ainda a Província Portuguesa da Companhia de Jesus (Jesuítas), com quatro elementos já falecidos; as Religiosas do Coração de Maria, com referência a um colaborador leigo falecido; os Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos), também com um sacerdote que já morreu; e os Salesianos, com um elemento falecido e um desconhecido.

"A informação recebida será analisada por cada um dos Superiores Maiores, para uma adequada identificação dos alegados abusadores e das situações em que ocorreu o alegado abuso, de forma que seja possível tomar as medidas civis e canónicas previstas para estes casos", referiu a CIRP, em comunicado.