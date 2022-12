Só seis municípios ganharam crianças na última década

Joana Amorim e Rogério Matos Hoje às 06:59 Facebook

Apenas metade viu o peso da população infantil aumentar sobre o total de residentes na última década. Mães estrangeiras respondem já por 13,6% dos nascimentos.

São pequenos oásis num país cada vez mais envelhecido e litoralizado. Na última década, apenas seis municípios viram o número de crianças dos 0-14 anos crescer. Mas, destes, apenas metade, dizem-nos os últimos Censos, conseguiu ver o peso destes menores no total da população residente aumentar. Um minicontraciclo, em parte explicado pelas migrações, com os nascimentos de mães estrangeiras a responderem já por 13,6% do total.

Vila do Bispo (+19,3%), Aljezur (+15,87%), Vila Velha de Ródão (+10,27%), Montijo (+5,96%), Odivelas (+1,55%) e Madalena, nos Açores (+0,46%) conseguiram, entre os Censos 2011 e 2021, aumentar o número de residentes entre os 0-14 anos. Foram 1104 crianças, num país que, no período em análise, perdeu mais de 241 mil menores naquela faixa etária. Mas apenas Vila Velha de Ródão, Aljezur e Vila do Bispo viram o seu peso aumentar no total de residentes. E só os primeiros dois concelhos conseguiram baixar o seu índice de envelhecimento.