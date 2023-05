Só três praias do Norte entre os 54 areais do país com zero poluição

Abílio T. Ribeiro Hoje às 00:00 Facebook

A Associação Zero distinguiu, este ano, 54 praias zero poluição em 26 concelhos de Portugal, um número que representa apenas 8% do total das 658 areais que vão estar em funcionamento esta época. A praia Forte do Cão, em Caminha, das Pedras Brancas, em Matosinhos e de Afife, em Viana do Castelo, são as únicas do Norte livres de qualquer contaminação. A lista foi divulgada esta terça-feira, dois dias antes da abertura de mais 205 zonas balneares.

Os concelhos com maior número de praias zero poluição são Albufeira com seis areais, Porto Santo (Madeira), Tavira e Vila do Bispo com quatro e Aljezur, Faro, Odemira, Sesimbra e Vila do Porto (Açores), com três. Este ano, saíram da lista 17 praias e entraram 13 novas.

Para a associação, uma praia zero poluição é aquela em que não foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas nos últimos três anos. "Em todas as análises efetuadas, não houve sequer a deteção de qualquer unidade formadora de colónias", acrescenta.

Devido a estes critérios exigentes, a maioria das praias com bandeira azul - o galardão que distingue as zonas balneares com maior qualidade ambiental e segurança no país - não faz parte da lista das zonas balneares sem qualquer tipo de poluição. Ao JN, a Associação Zero explica que as praias de bandeira azul são aquelas cuja qualidade da água está classificada como "excelente", podendo, no entanto, ter alguma "poluição muito residual". Não deixando de ser "excelentes" e seguras para os banhistas. Tal como o JN noticiou, Portugal tem este ano 432 praias, marinas e embarcações com bandeira Bandeira Azul, 87 no norte do país.

Interior sem praias Zero Poluição

Olhando para a lista da Zero, é ainda percetível a inexistência de praias zero poluição no Interior do país - apenas a praia de Santa Clara, em Odemira -, uma vez que são "muito mais suscetíveis à poluição microbiológica". A associação alerta que é um indicador do muito que ainda há a fazer para garantir uma boa qualidade da água dos rios e ribeiras em Portugal" e que "requer esforços adicionais ao nível do saneamento urbano e das empresas".

Conheça aqui a lista de praias zero poluição para esta época balnear:

Continente

Albufeira: Evaristo, Falésia Alfamar, Manuel Lourenço, Rocha Baixinha, Rocha Baixinha-Nascente, Rocha e Rocha Baixinha-Poente.

Alcobaça: Água de Madeiros, Légua e Pedra do Ouro.

Aljezur: Amoreira-Mar, Bordeira e Vale Figueira.

Caldas da Rainha: Praia do Mar.

Caminha: Forte do Cão.

Faro: Barreta, Culatra-Mar e Ilha do Farol-Mar.

Mafra: Coxos e S. Lourenço.

Matosinhos: Pedras Brancas.

Nazaré: Salgado.

Odemira: Almograve, Alteirinhos e Santa Clara.

Sesimbra: Bicas, Lagoas de Albufeira-Mar e Moinho de Baixo-Meco.

Sintra: Grande e S. Julião.

Tavira: Barril, Cabanas-Mar, Ilha de Tavira-Mar e Terra Estreita.

Torres Vedras: Formosa.

Viana do Castelo: Afife.

Vila do Bispo: Burgau, Castelejo, Cordoama e Salema.

Vila Real de Santo António: Fábrica-Mar.

Açores

Madalena: Cais Mourato.

Praia da Vitória: Prainha (Praia da Vitória).

Santa Cruz das Flores: Santa Cruz das Flores.

São Roque do Pico: Poças de São Roque.

Velas: Preguiça-Velas.

Vila do Porto: Formosa, Maia e São Lourenço.

Madeira

Porto Moniz: Laje.

Porto Santo: Porto Santo-Cabeço da Ponta, Porto Santo-Lagoa, Porto Santo-Ribeiro Cochino e Porto Santo-Ribeiro Salgado.