Só um concelho de Portugal continua a escapar ao nível máximo de incidência

Só há um concelho em Portugal que não está com nível máximo de incidência de covid-19. Todo o restante território segue pintado a vermelho escuro.

Segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira, há hoje 307 de 308 concelhos em risco extremo de infeção com mais de 960 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, numa incidência cumulativa a 14 dias.

O cenário, que pinta a vermelho escuro todos os concelhos com exceção do Corvo, é igual ao da semana passada, quando também só o município açoriano esteve abaixo do nível máximo de incidência de contágios por SARS-CoV-2.

Com as incidências de covid-19 mais elevadas do país estão agora Ribeira Grande, com 9140 casos por 100 mil habitantes, Vila Franca do Campo (com 8840), Covilhã (8611), Lagoa (com 8563), Aveiro (com 8447), Braga (com 8108) e Gondomar (8005).

Todos estes concelhos apresentam valores inferiores aos máximos registados na sexta-feira passada, que teve em Braga o pico de incidência, superior a 11 mil casos por 100 mil habitantes.