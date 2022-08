Só um quarto dos municípios gere centros de saúde

Marta Temido esperava chegar às cem adesões até ao fim de junho, mas só conseguiu 52.

A área da descentralização de competências que está mais atrasada é a da Saúde. O processo que implica que as câmaras municipais passem a gerir os centros de saúde só teve, até 18 de julho, 52 adesões, como demonstra a lista cedida pelo Ministério da Coesão Territorial, ao JN. A ministra da Saúde esperava cem.

Ao todo, há 201 câmaras municipais elegíveis para a gestão dos centros de saúde, mas até 18 de julho só um quarto tinha aceitado. O número fica aquém da centena de adesões com que a ministra da Saúde, Marta Temido, estava a contar. A governante disse no Parlamento que esperava ter "cerca de cem autos assinados" até ao fim de junho, mas a concretização desta expectativa ficou-se pela metade e, desde então, o número pouco evoluiu. No final de junho, estavam assinados 51 autos de transferência e, a 18 de julho, só havia mais um.