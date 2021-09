Sobe o número de internados em UCI mas descem os casos ativos

JN Hoje às 16:15 Facebook

Há mais 1713 casos de covid-19 e 13 mortes relacionadas com a doença em Portugal. No balanço entre recuperados e novos casos, os dados revelados este sábado, recolhidos até às 23.59 horas de sexta-feira, indicam que há menos 951 casos ativos no nosso país.

A DGS revela ainda que há menos 17 doentes internados em enfermaria geral (total de 664), mas mais três em unidades de cuidados intensivos (total de 139). Recuperaram da doença 2651 pessoas e ainda também menos 651 pessoas em vigilância.

Quando comparamos estes dados com os divulgados no último sábado, dia 28 de agosto, é possível perceber que há uma diminuição no número de infetados (foram 2374 há uma semana e 1713 esta semana) e um aumento de óbitos (foram oito na última semana e 13 este sábado). Há uma semana havia 657 pacientes internados em enfermaria geral e 143 em UCI (hoje, os dados mostram 664 internados, dos quais 139 em UCI).

Lisboa e Vale do Tejo (630 casos) e o Norte (553 casos) continuam a ser as regiões com maior número de casos, logo seguidos pela região Centro (250), Algarve (171), Alentejo (77), Madeira (24) e Açores (7). Na distribuição de óbitos por regiões, Lisboa registou seis casos, o Algarve quatro, a região Centro dois óbitos e o Norte um.

Desde o início da pandemia, já foram detetados 1045857 casos e 11785 mortes.