Sobe para nove o número de distritos sob aviso vermelho

Hoje às 01:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de distritos sob aviso vermelho subiu esta quinta-feira para nove, com a previsão de rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na quarta-feira, o IPMA emitiu um aviso vermelho para os distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo devido à chuva "forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada".

Já esta quinta-feira, o IPMA colocou também sob aviso vermelho, devido à previsão de rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.

Segundo o IPMA, as rajadas de vento podem mesmo atingir os 140 quilómetros/hora nas terras altas, entre as 18 horas desta quinta-feira e as 3 horas de sexta-feira.

Sob aviso laranja para precipitação, vento ou agitação marítima, que vigoram em diferentes períodos até sábado, vão estar os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga.

Só com avisos amarelos estará o distrito de Évora, para precipitação e vento.