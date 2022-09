Sobram quase quatro mil vagas para a 3.ª fase de acesso ao Superior

Mais alunos não efetuaram a matrícula, apesar de terem sido colocados na primeira fase. Já não restam lugares nos cursos de Medicina.

Consulte aqui a lista dos resultados de acesso à 2.ª fase do Ensino Superior

Mais de 50 mil estudantes (51 173) entraram no Ensino Superior este ano. O número engloba os colocados das duas fases de acesso, cujos últimos resultados são divulgados esta sexta-feira pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. De acordo com a tutela, 9478 entraram na segunda fase, deixando por preencher 3983 vagas para a terceira e última etapa de entrada na universidade.

No total, 5856 pessoas não se matricularam nas universidades e politécnicos, apesar de colocados na primeira fase. São cerca de 12% do total. No ano passado, o número tinha sido de 10%, o que significa que está a aumentar. Os cursos de Medicina ficaram com os lugares todos preenchidos.

Os dados mostram que houve 20 660 candidatos para 11 081 vagas na segunda fase de acesso ao Superior. A maioria dos que agora se candidataram foram alunos que não conseguiram lugar na primeira fase (7266). Em segundo lugar surgem os estudantes que, apesar de colocados na primeira fase e matriculados, decidiram candidatar-se novamente a outro curso ou instituição (6347).

Mais no interior

O ministério detalha que houve mais 6% de "colocados em instituições localizadas em regiões com menor densidade demográfica", relativamente a 2021. Algumas das instituições com aumentos foram a Universidade dos Açores e o Instituto Politécnico da Guarda, por exemplo.

A terceira fase de acesso Superior decorre de 7 a 11 de outubro. São sobretudo os institutos politécnicos a ter o maior número de vagas por preencher.