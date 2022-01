Sobreiro alentejano bicentenário é a Árvore do ano 2022

Diana Cardoso Hoje às 21:21 Facebook

"A Sobreira Grande" de Arraiolos, da aldeia do Vale do Pereiro, espécie característica da paisagem alentejana, foi a vencedora da 4.ª edição do concurso Árvore do ano e irá representar Portugal no concurso Árvore Europeia do Ano.

Os 250 anos de história valeram ao sobreiro o pódio num concurso em que o que se pretende distinguir são as árvores mais interessantes. O "seu porte alberga vida, desperta sentimentos e surpreende-nos com diâmetro da copa. É querida, estimada e conhecida pela comunidade. No verão a sua sombra dá guarida a homens e animais", lê-se na descrição do site do concurso.

Estavam dez as árvores a concurso: seis localizam-se na região centro, uma no Alentejo, duas no Algarve e uma dos Açores. A votação decorreu online tendo a "Sobreira Grande" obtido 3319 votos. Em segundo lugar, com 1899 votos, ficou a Melaleuca Armilaris, a árvore do chá da Quinta das Pratas no Cartaxo, em Santarém. Em terceiro lugar ficou a Oliveira Real, que tem 2225 anos, de nome científico olea europea l. var. europaea, com 1701 votos. Está localizada em Pedras del Rei, Tavira.

A quarta árvore mais votada foi a magnólia do Jardim da Casa da Criança D. Leonor de Castanheira de Pêra. Nos lugares seguintes ficaram a oliveira de Mouchão, de Mouriscas, em Abrantes, a oliveira milenar de Lagoa, o plátano gigante da Quinta da Fôja, na Figueira da Foz, um pinheiro bravo conhecido por "Guardião d'El Rei" da Mata Nacional de Leiria, um castanheiro da Castanheira da Serra o "Esconderijo" e o metrosídero do Campo de são Francisco, em Ponta Delgada.

O concurso é organizado pela União da Floresta Mediterrânica (UNAC) a nível nacional, que habilita a árvore portuguesa vencedora a concorrer à votação para a Árvore Europeia do Ano. O concurso europeu é organizado pela Environmental Partnership Association (EPA).