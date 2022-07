Sobreviventes da covid ficam com depressão e ansiedade

Estudo da Universidade do Porto, Cintesis e Hospital de São João analisou quase 200 doentes internados.

Os doentes que recuperaram de estados graves de covid-19 apresentam sintomas de depressão, ansiedade e alterações cognitivas. A conclusão é de um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, do Cintesis (Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde) e do Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ), que analisou quase 200 pacientes.

"Começamos a perceber que havia um número considerável de doentes que tinham sequelas, nomeadamente a nível psicológico, de aumento de ansiedade e depressão. Notávamos, sobretudo nos mais idosos, que havia um agravamento substancial da memória e outras áreas cognitivas", explicou Lia Fernandes, professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e investigadora do Cintesis.