Sobreviver com o prato mais vazio quando o dinheiro é curto

C., 56 anos, retém as lágrimas a custo. Divorciada, desempregada e com uma neta adolescente ao seu cuidado, faz das tripas coração para que nada lhe falte, com os 170 euros que recebe por mês do rendimento social de inserção, mais os 106 euros do fundo de garantia de menores. O corte na doação de alimentos veio agravar ainda mais uma vida cheia de privações, em que o apoio da família é determinante para sobreviverem.

"A minha neta tem défice cognitivo, mas tive de a tirar do centro de estudos, porque não tenho dinheiro para pagar", confessa C., com a tristeza estampada no rosto. "Agora, gasto mais dinheiro em compras no supermercado, que me faz falta para a farmácia. Tenho uma receita para aviar, que vai ter de esperar", explica. "E já tive de pedir dinheiro emprestado à minha mãe", conta, embaraçada.

Cortar na boca