Socialistas apresentam candidato alternativo à CGTP

Fernando Gomes, membro do Conselho Nacional da central sindical desde 1999, vai contestar a candidata proposta pela maioria, Isabel Camarinha. Militância no PCP desagrada à corrente socialista.

A Corrente Sindical Socialista (CSS) da CGTP apresentou um candidato à liderança da central sindical, durante o congresso deste fim de semana.

Fernando Gomes, membro do Conselho Nacional (desde 1999), da Comissão Executiva (desde 2001) e do Secretariado (desde 2004) da CGTP, membro da Direção do Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Turismo, Restauração e Similares do Sul e coordenador da Comissão de Trabalhadores do Grupo Pestana Pousadas, é ainda o representante nacional da central sindical no Conselho Consultivo da Autoridade para as Condições do Trabalho e no Conselho de Administração do Instituto de Emprego e Formação Profissional e integra o Comité Consultivo Europeu para a Segurança e Saúde no Trabalho.

"A conhecida e assumida militância de Isabel Camarinha na Corrente Sindical do PCP levanta sérias preocupações de que, com a sua eleição, passe a existir ainda uma maior aproximação da CGTP-IN ao PCP", justificaram os socialistas, em comunicado. A CSS defende, antes, que "a independência sindical da CGTP-IN face aos partidos e as práticas de unidade e democracia sejam cada vez mais efectivadas e aprofundadas".