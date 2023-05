Socialistas da CGTP acusam Chega de ações fascistas

A Corrente Sindical Socialista da CGTP reagiu, este domingo, ao protesto do Chega junto à sede do PS no Largo do Rato, em Lisboa, acusando o partido de ter realizado uma "ação fascista".

"Esta ação do partido da extrema-direita é claramente antidemocrática. Desde a designação utilizada até à intenção publica de atacar as instalações de um partido democrata, tudo expressa politicamente a ideologia e as práticas do fascismo", reagiu, em comunicado, a organização de dirigentes e ativistas sindicais do partido socialista ao protesto do Chega que decorrer na tarde de sábado junto à sede do PS.

Na nota, a Corrente Sindical Socialista da CGTP sublinhou que em poucos dias o Chega convocou "duas ações de índole verdadeiramente antidemocrata", classificando-as "fascistas": o "cerco" à sede do PS no sábado, e uma manifestação para protestar contra a situação política, que tentou entrar numa iniciativa do PS no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. "ou para impedir a sua realização ou a transformar numa arruaça".

A organização sindical reconhece, por isso, que "combater firme e publicamente"ações como as que aconteceram em pouco tempo "é o dever dos democratas". "O seu silêncio perante este tipo de ações é ensurdecedor e objetivamente alimenta o fascismo", resume.