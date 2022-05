Sociedade de Gastrenterologia reforça urgência de prevenir cancro do intestino

JN Hoje às 09:49 Facebook

A Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG) prepara-se para assinalar o dia Mundial da Saúde Digestiva, que se celebra este domingo, 29 de maio, com uma campanha que pretende reforçar a urgência da prevenção do cancro do intestino. A data também marca o arranque do mês da Saúde Digestiva, uma iniciativa que decorre até ao final de junho.

Diariamente morrem, em média, 11 portugueses com cancro colorretal (CCR), o equivalente uma equipa de futebol. "Sendo a sobrevivência global aos 5 anos após o diagnostico de 50%, se o diagnóstico for realizado precocemente a sobrevivência ultrapassa os 90%", afirma a SPG em comunicado, citando dados da "United European of Gastroenterology".

Por causa destes números, a SPG apresenta este ano uma campanha de sensibilização que apela à pontualidade dos portugueses para a prevenção, através da deteção precoce por colonoscopia e subsequente ação preventiva, a partir dos 45 anos.

Esta campanha decorre no mesmo ano em que a Organização Mundial de Gastroenterologia (WGO) assinala a urgência da prevenção do cancro no intestino. Além da campanha, a SPG lista outros fatores que contribuem para o desenvolvimento de cancro colorretal: dietas com uma elevada quantidade de alimentos processados; a obesidade; o tabagismo e o elevado consumo de álcool.

"A SPG está empenhada em contribuir para o aumento da consciencialização mundial sobre os fatores de risco do CCR, os benefícios do rastreio e as ferramentas práticas para implementar programas de rastreio e prevenção do CCR em todos os países" refere Guilherme Macedo, atual presidente da SPG e da WGO.