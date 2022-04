Sociedade de pediatria prepara resposta a eventual surto de hepatite aguda

Inês Schreck Hoje às 20:26 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia em que Bruxelas classificou de "preocupante" o surto de hepatite aguda de origem desconhecida que está a afetar crianças, o diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais salientou que, apesar do aumento pontual de casos, "não está a haver uma explosão" de novas infeções. A Sociedade Portuguesa de Pediatria está a elaborar documentos orientadores para preparar a resposta a um possível surto.

Além da Europa e Estados Unidos, a doença já chegou ao Canadá e Ásia, num total de quase 200 casos no mundo. Em Portugal, não há reporte de qualquer caso mas a Sociedade Portuguesa de Pediatria está a elaborar documentos orientadores para preparar a resposta a um possível surto.

"Na terça-feira tive conhecimento de mais 10 casos espalhados por países, hoje foi identificado um caso na Polónia. Não quer dizer que no futuro seja assim, mas nestes últimos dias não houve uma explosão assustadora do aumento do número de casos", disse Rui Tato Marinho, diretor do Programa Nacional para as Hepatites Virais, à agência Lusa, no final de uma reunião do Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças (ECDC, na sigla em inglês).