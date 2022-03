Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia quer colonoscopias a partir dos 45 anos

Isabel Moita Hoje às 14:28 Facebook

A Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia apela às pessoas com mais de 45 anos para a importância da realização da colonoscopia. O cancro do intestino é a principal causa de morte por cancro em Portugal e todos os dias morrem 11 portugueses com este tumor.

No mês de luta contra o cancro do intestino, que se assinala em março, a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia alerta para a urgência na realização de diagnósticos precoces. "Seja Pontual, principalmente com a sua Saúde" é a mensagem desta entidade, alertando para a importância da colonoscopia para a deteção precoce, a partir dos 45 anos.

Diariamente, morrem em média 11 portugueses por cancro colorretal ou cancro do intestino, indica a sociedade. Óbitos que são evitáveis se os rastreios e diagnósticos forem realizados precocemente e se a patologia for detetada numa fase inicial. Então, a sobrevivência ultrapassa os 90%.

"A colonoscopia é o método de rastreio por excelência ao permitir o diagnóstico e o tratamento no mesmo ato, promovendo uma efetiva prevenção da doença", sublinha a sociedade, em comunicado divulgado esta segunda-feira. Com o recurso à colonoscopia, é possível a remoção das lesões, interrompendo a progressão para cancro.

O presidente da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia, Guilherme Macedo, considera que "é urgente alertar a população para a elevada incidência e mortalidade desta doença, que pode ser acautelada através de um diagnóstico eficaz e atempado"

De acordo com as novas diretrizes internacionais, todas as pessoas, mesmo sendo assintomáticas, a partir dos 45 anos devem ser incluídas num programa de rastreio do cancro colorretal. Será lançada uma campanha de sensibilização com um filme a divulgar nos canais de televisões e nas redes sociais. No próximo dia 21, o Cristo Rei, em Lisboa, e os Clérigos, no Porto, vão estar iluminados de azul, cor alusiva a esta campanha.