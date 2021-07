Sociologia do Género será mestrado no Minho

Luís Moreira Hoje às 08:12 Facebook

Curso inovador, lançado em outubro com 20 vagas, abordará também a homossexualidade.

O Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, em Braga, abre em outubro, com 20 vagas, um mestrado sobre Sociologia do Género e da Sexualidade, o primeiro no país, "uma oportunidade de consolidação da investigação na área, de resposta às necessidades de estudantes e profissionais e de captação de novos públicos".

Em Portugal, há outros dois mestrados com temática semelhante: um, intitulado Família e Género, é ministrado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e outro, intitulado Estudos sobre as Mulheres: As mulheres na sociedade e na cultura, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.