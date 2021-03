Sociólogo Sérgio Aires é candidato do Bloco à Câmara do Porto

Carla Soares Ontem às 23:24 Facebook

O Bloco de Esquerda escolheu como candidato à Câmara do Porto o sociólogo Sérgio Aires, independente de 52 anos com percurso marcado pelo combate à pobreza e assessor no Parlamento Europeu. A atual deputada Susana Constante Pereira será a primeira candidata à Assembleia Municipal.

Os nomes dos candidatos foram aprovados esta terça-feira à noite pela Comissão Coordenadora Concelhia do BE. Uma vez viabilizada a proposta, este órgão bloquista ficou de apresentá-la à assembleia de aderentes do partido na cidade, com votação em urna marcada para o próximo sábado.

Sérgio Aires foi o terceiro candidato nas listas do Bloco às eleições europeias e é assessor no Parlamento Europeu.

Nasceu em Massarelos e passou a infância entre Campanhã e Bonfim. É licenciado em Sociologia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e, desde cedo, dedicou-se ao combate à pobreza, seja como voluntário ou como profissional.

Desempenhou diversos cargos, tais como investigador, formador, assessor e especialista em múltiplos programas e instituições da cidade e ao nível nacional. E é também fotógrafo.

Desde 2006, trabalha como consultor independente nas áreas do combate à pobreza e da economia social. Neste contexto, desempenhou diversas funções de conceção e coordenação de vários projetos europeus de dimensão nacional e transnacional, com intervenções em Espanha, Itália e Brasil.

De 1994 a 1998, integrou o gabinete de investigação da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, tendo assumido a função de coordenador nacional entre 1998 e 2006. A partir de então e até 2018, foi diretor do Observatório de Luta contra a Pobreza na cidade de Lisboa. Além disso, de 2012 a 2018, presidiu à "European Anti-Poverty Network", que integra 31 redes nacionais e 13 organizações europeias.