Sócrates é ativo tóxico? "O que é tóxico é não tentarmos" a maioria, diz Costa

O líder do PS respondeu este sábado ao ceticismo de José Sócrates depois de, na véspera, este ter mostrado reservas sobre as hipóteses de os socialistas chegarem à maioria absoluta. António Costa disse não ter visto a entrevista do antigo primeiro-ministro, mas considerou ter o dever tentar alcançar esse resultado.

Questionado sobre se Sócrates é hoje um "ativo tóxico" do PS, o secretário-geral socialista reagiu, referindo-se às hipóteses de chegar à maioria absoluta que deseja: "O que é tóxico é não votarmos, o que é tóxico é não acreditarmos".

Costa acredita que esse desfecho poderá mesmo verificar-se, permitindo ao PS manter "uma política de valorização do rendimento das famílias, seja pelo aumento dos salários, seja pela redução dos impostos".

O plano económico tem sido, de resto, um tema bastante recorrente no discurso de Costa. "Estou muito determinado em melhorar o resultado das contas dos portugueses", frisou, quando questionado sobre se pretende melhorar o resultado eleitoral do PS em Leiria. Em 2019 elegeu quatro deputados no distrito, menos um do que o PSD.

Sobre o tema Sócrates, o líder socialista foi repetindo que não teve "oportunidade" de ver a entrevista que o antigo primeiro-ministro tinha dado, na noite anterior, à CNN. "Como sabem, tenho estado na campanha", referiu. Na entrevista, Sócrates aconselhou Costa a "não desmerecer a única maioria absoluta" que o PS teve, conquistada por ele próprio em 2005. Costa não reagiu.

Em lugar disso, preferiu desferir novo ataque ao líder do PSD, na linha do que tem feito nos últimos dias: "A ideia do dr. Rui Rio de que o país é competitivo numa base de baixos salários já não existe no mundo de hoje. Hoje, a competitividade assenta nas qualificações e na inovação. E, para isso, é fundamental melhorarmos os rendimentos, porque só com mais rendimentos fixamos o talento que estamos a criar", defendeu Costa.