Sol fintou a tempestade para receber Isabel II

Hermana Cruz Hoje às 08:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma única foto. Um único rosto. Uma primeira página inteira. Foi assim que o Jornal de Noticias surgiu no dia da primeira visita oficial de Isabel II a Portugal, a 18 de fevereiro de 1957, a convite do então presidente da República, o general Francisco Craveiro Lopes. Uma visita recebida com "vibrantes aclamações populares".

Naquela que foi a sua quarta deslocação ao estrangeiro, depois de ter assumido o trono de Inglaterra aos 25 anos, Isabel II foi recebida por uma capital vestida a rigor, carregada de sol, depois de vários dias de chuva.

"Quando todos julgavam já ir ser de completa invernia o momento em que a real e poderosa nave aérea aterrasse, diz uma oferta caprichosa da Natureza que nos deu o braço para um luminoso e garrido acto de boas-vindas à ilustre visitante que largou das brumas londrinas para descer, poucas horas depois, em ugar de Primavera", escreveu o Jornal de Notícias, numa página inteira dedicada à visita da rainha Isabel II.

PUB

Isabel II foi transportada do iate real Britannia, fundeado no Tejo, num faustoso bergantim do século XVIII, cuja beleza ela elogiou _ declarando "os portugueses têm coisas bonitas" _ e recebida com pompa e circunstância no Cais das Colunas. "Em ambiente de festa do coração", escreveu o Jornal de Notícias, referindo-se ao duque de Edimburgo como "esposo da rainha".

"A rainha sorri ao pisar terra de Portugal", lê-se num dos títulos de uma reportagem, em que se descreve, da seguinte forma, o primeiro vislumbre da rainha de Inglaterra: "Surgiu com um atraente sorriso, esbelta no seu elegante traje de casaco e saia de cor azul escura, chapéu vermelho e uma joia na lapela".

Depois de descrever, ao pormenor, o almoço que a rainha comeu a bordo, o jornalista acrescentou que tomou a sua refeição "bem disposta" e com "muito apetite". E que o duque de Edimburgo, que não via há quatro meses, também chegou "bem disposto, de expressão radiante", perante as mais altas individualidades do Estado, num ambiente descrito como "cosmopolita".

Com a chuva de regresso, a visita da rainha Isabel II, aos 30 anos de idade, teve um dos momentos altos uma parada com seis mil homens no Terreiro do Paço, numa Lisboa carregada de bandeiras nacionais e inglesas.

Notícia sobre a visita da rainha Isabel II publicada a 18 de fevereiro de 1957 Foto: Arquivo JN

A visita teve tamanha importância que o Palácio de Queluz, onde ficou alojada, foi carregado de arranjos florais efetuados por três mil operários, que trabalharam durante vários meses. Isabel II esteve ainda no Porto, Vila Franca de Xira, Nazaré, Alcobaça e no Mosteiro da Batalha.