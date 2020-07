Sol vai queimar no fim de semana: termómetros chegam aos 42 graus

R. S. Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Prepare-se para um aumento das temperaturas nos próximos dias. No domingo, há regiões do país que vão ultrapassar os 40 graus Celsius. Na generalidade do território, conte com cerca de 30 graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, a partir de sexta-feira, uma "subida significativa dos valores de temperatura, em especial da máxima". O tempo "seco e quente" deverá manter-se até meados da próxima semana, prevendo-se uma ligeira descida de temperatura no dia 7 de julho (terça-feira).

"O pico de temperatura deverá ser atingido nos dias 5 e 6 de julho", estando previstos, para domingo, valores máximos a variar entre os 30 e 34 graus Celsius na generalidade do território, com valores ligeiramente inferiores no litoral (entre 28 e 30 graus) e a variar entre os 34 e os 39 graus nas regiões do interior. Em alguns locais, como no Nordeste Transmontano, vale do Douro, vale do Tejo e no interior do Alentejo, as máximas podem chegar aos 42 graus.

"Na noite de sábado para domingo, prevê-se também uma pequena subida da temperatura mínima que deverá variar entre 15 e 24°C, em especial nas regiões do interior Centro e na região Sul", acrescenta nota do IPMA.

A subida de temperatura deve-se à chegada de uma massa de ar quente e seco proveniente do norte de África.