Somos o país da UE que menos exercício pratica

Prática semanal de 150 minutos de exercício físico evitaria 286 mortes prematuras por ano em Portugal, estima OCDE.

Entre os 27 estados-membros da União Europeia (UE), Portugal é o país com maior inatividade física. De acordo com um estudo divulgado, nesta sexta-feira, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a prevalência de atividade física insuficiente (menos de 150 minutos por semana) chegava, no nosso país, a 46,35%. Seguem-se a Alemanha (45,82%) e o Chipre (45,27%). Se seguidas as orientações de 150 minutos da Organização Mundial de Saúde, Portugal poderia evitar, anualmente, 286 mortes prematuras (entre os 30-70 anos de idade) e aumentar em 6,7 meses a esperança de vida saudável.

A prevalência de insuficiente atividade física, em linha com o verificado nos restantes estados-membros, é superior entre as mulheres portuguesas, chegando, em 2016, aos 51,64%, contra 40,27% nos homens, refere a OCDE. Com a agravante, vincam no referido relatório, de, entre 2017 e 2022, Portugal ter registado uma diminuição tanto na prática desportiva, como noutras formas de exercício físico, como sejam andar de bicicleta ou dançar.

Os dados mostram, ainda, que a inatividade física aumenta com a idade, inclusive entre os mais novos. Com dados preocupantes no que à atividade física dos adolescentes concerne, com Itália, França e Portugal a registarem os mais baixos níveis entre as crianças com 15 anos. Em sentido inverso, a República Eslovaca, a Eslovénia, os Países Baixos e a Bulgária.

Impactos na saúde e nos orçamentos

Os impactos do exercício físico desmontam-se em números. Estima então a OCDE, para a União Europeia, que 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada evitariam 3,5 milhões de depressões, 3,8 milhões de casos de doença cardiovascular e 400 mil casos de cancro. Com ganhos para os estados, numa poupança de oito mil milhões de euros, por ano, nos gastos em Saúde.

Analisando o caso português, evitar-se-iam 286 mortes prematuras todos os anos. Aumentando em 5,6 meses a esperança de vida e em 6,7 meses a esperança de vida saudável. Em termos de orçamento da Saúde, calcula a OCDE em 229 milhões de euros o gasto decorrente desta elevada taxa de inatividade física. "Enquanto a despesa per capita com cuidados de saúde em Malta, Portugal e Itália está próxima da média da UE, a alta prevalência de atividade física insuficiente nesses países significa que a despesa associada com cuidados de saúde é superior à média".