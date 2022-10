SOS Racismo denuncia docente por xenofobia

Alexandra Barata Hoje às 09:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Polémica no grupo do Facebook "Professores contratados" devido a publicação acusada de fomentar discurso de ódio contra ciganos.

O Movimento SOS Racismo denunciou à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR) a autora do post "Evite levar na tola, leve um sapo para a escola", divulgado na página do Facebook "Professores contratados", após ter recebido uma queixa de um docente indignado com o "ato de xenofobia". Fonte da CICDR disse ao JN que o caso está "em fase de análise".

Publicado no dia 26 de outubro, com a imagem de um sapo, o post exaltou os ânimos no grupo de professores contratados, com as opiniões a dividirem-se. Os apoiantes encararam-no como um momento de humor ou como um ato de solidariedade com a professora da Figueira da Foz que, recentemente, foi vítima de agressões.