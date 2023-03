S.TO.P. entrega pré-avisos de greve até 16 de abril

JN Hoje às 20:45 Facebook

A greve por tempo indeterminado do S.TO.P. deve terminar a 16 de abril. A decisão foi tomada no encontro de comissões de sindicais e de greve em Coimbra.

"Face ao facto de o Governo estar a conseguir praticamente destruir a nossa greve com os serviços mínimos, manteríamos a greve nacional por tempo indeterminado apenas até ao dia 16 abril para permitir ações de luta" já planeadas, lê-se na publicação no Facebook, relativa à decisão tomada no encontro de sábado.

O S.TO.P promete para o arranque do terceiro período letivo "testar greves diferentes". Por exemplo, por escola, um dia, nacional, regional ou por dias temáticos como "contra a falta de condições nas escolas, violência ou indisciplina".

"Envergonhar Estado"

Entre diversas propostas de ações, o sindicato incentiva a continuidade de formas de luta locais, como acampamentos, vigílias, marchas em frente às escolas ou em pontes. Sugere cartazes em várias línguas de receção a turistas que "envergonhem o Estado português": "Bem-vindo ao país que tem milhões para indemnizações para amigos, palcos, PPP, banqueiros, mas paga salários de miséria para quem cuida das crianças". E apela à adesão na manifestação, que ocorrerá a 25 de abril.

"Vamos a Lisboa dizer que só não há dinheiro para quem trabalha", frisou André Pestana à Imprensa.

O líder do S.TO.P. garantiu que a luta dos professores e profissionais de educação vai continuar, até porque "cada vez mais se sente, no país, o apoio da sociedade civil" aos protestos.