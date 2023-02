S.TO.P. prepara novas ações "criativas" para prolongar greve

Hoje às 18:14 Facebook

O S.TO.P. vai iniciar a partir de segunda-feira novas ações de luta, "diferentes e criativas" para prolongar a greve por tempo indeterminado, revelou André Pestana, que mais uma vez apelou à participação na manifestação de dia 11, em Lisboa, convocada pelas restantes organizações sindicais de professores.

A greve por tempo indeterminado, iniciada a 9 de dezembro, vai prosseguir "apesar dos serviços mínimos", decretados pelo Governo desde 1 de fevereiro, sublinhou, este sábado, André Pestana.

De acordo com o "novo sindicalismo" do S.TO.P., "cada escola irá decidir a melhor forma de continuar a luta", explicou André Pestana, defendendo aos jornalistas a mais valia do "efeito surpresa". "Parar só quando os profissionais o decidirem", insistiu.

No final de um encontro entre "centenas" de representantes de comissões de greve, "de norte a sul do país", em Coimbra, o líder do S.TO.P. lançou um apelo para que todos os profissionais de Educação participem na manifestação de dia 11, em Lisboa, convocada pelas restantes organizações sindicais de professores, incluindo as duas federações (Fenprof e FNE).

Este Governo, frisou, "dificilmente nos irá vencer pelo cansaço".