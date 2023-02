S.TO.P. prolonga pré-avisos de greve até 22 de março

O S.TO.P. prolongou os seus pré-avisos de greve até 22 de março. Dezenas de professores continuam acampados, junto ao Parlamento, em vigília de protesto contra os serviços mínimos e a falta de respostas do Governo às reivindicações.

Entre esta segunda-feira e o dia 10, estão decretados serviços mínimos nas escolas que abrangem, além do refeitório, vigilância e apoios educativos, três horas de aulas diárias no Pré-Escolar e 1.º Ciclo ou três tempos letivos nos restantes ciclos, sendo que todas as disciplinas têm de ser lecionadas, pelo menos, uma vez na semana.

André Pestana considera esta decisão um "ataque" à escola pública e ao direito à greve. Este sábado, o sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P.) realizou a quarta marcha, em Lisboa, desde dezembro, voltando a juntar milhares nas ruas.