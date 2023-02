S.TO.P. vai fazer vigília junto ao Parlamento

Após a marcha marcada para sábado, que termina junto à residência oficial do primeiro-ministro, dirigentes do S.TO.P. vão iniciar uma vigília, "com a boca amordaçada e braços presos em sinal de protesto", frente ao Parlamento que pretendem dure, pelo menos 70 horas.

Numa mensagem publicada nas redes sociais do sindicato de Todos os Profissionais da Educação (S.TO.P.), lê-se que a intenção é a de terem sempre, durante a vigília, "pelo menos 100 a 200 pessoas". André Pestana, garante a publicação do sindicato, estará presente nos três dias/noites.

Os dirigentes vão apresentar-se com a boca amordaçada e os braços presos em sinal de protesto contra o que classificam de "ataques à democracia e ao direito à greve". A greve do S.TO.P. está sujeita a serviços mínimos que incluem três horas de aulas diárias. O parecer da Procuradoria-Geral da República equiparou o protesto a uma greve cirúrgica e frisa que o definido nos pré-avisos tem de ser cumprido ou pode ferir de legalidade a ação.

O ministério da Educação anunciou que homologou o parecer, pelo que professores que não respeitarem integralmente os avisos podem incorrer em faltas injustificadas. O S.TO.P. entregou na semana passada novos pré-avisos para os mesmos dias, entre 27 de fevereiro e 10 de março, apenas às primeiras duas horas dos horários dos profissionais. Estes avisos acumulam com os outros a todo o serviço diário.

Movimento Vida Justa desagradado com protesto do S.TO.P. no mesmo dia

A marcha foi convocada para o mesmo dia em que já estava agendada a manifestação do Movimento por uma Vida Justa que também escreveu uma publicação nas redes sociais a manifestar o seu desagrado por o S.TO.P. marcar uma manifestação no mesmo dia. O movimento revela, aliás, que houve "uma conversa entre dois elementos das duas organizações no domingo".

"O elemento da Vida Justa disse que o movimento tem todo o respeito pela luta dos professores mas que não ficou muito agradado com a marcação de um protesto dos professores para o mesmo dia e local em que se iriam ouvir as reivindicações das populações dos bairros, normalmente remetidas para a invisibilidade social, política e mediática", lê-se no post do movimento no Facebook.

Da conversa, revelam, terá ficado decidido que as duas marchas farão percursos diferentes para não se cruzarem e que o S.TO.P. terminará a manifestação junto à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, e o movimento frente ao Parlamento. O S.TO.P. terá pedido para após a chegada de todos os manifestantes do movimento se juntar em solidariedade ao protesto e para, no final da concentração, após a saída dos manifestantes, "proceder a um ato simbólico".

O S.TO.P. explicou na sua página na mesma rede social que a data foi aprovada por "centenas" de comissões de greve e que está em coordenação com o movimento.