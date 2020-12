Stress causado por atrasos na Saúde agrava estado clínico dos doentes

Ana Gaspar Hoje às 21:07 Facebook

Psicólogos dizem que ansiedade pode agravar patologias. Mais de 1,2 milhões de atos por realizar nos hospitais.

Não é só com o lado físico que os atrasos na resposta dos serviços de saúde interferem. Quem é doente, por norma, já está mais fragilizado. E não saber o que se segue no futuro próximo, em relação ao seu estado de saúde e aos seus tratamentos, deixa estas pessoas ainda mais ansiosas. Principalmente durante uma pandemia, quando tudo é incerto.

Foi o que aconteceu com Fátima Abreu, de 37 anos, que após ter recuperado de um cancro da mama diagnosticado há cinco anos foi confrontada com uma metástase no fígado em junho, e teve de esperar até novembro por uma cirurgia que era urgente.