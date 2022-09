StudYou anuncia nova residência universitária na Asprela e investe em mais cidades

Hoje às 18:14 Facebook

A StudYou, empresa portuguesa do mercado das residência para estudantes universitários, anunciou a construção de uma nova unidade de alojamento estudantil no polo da Asprela, no Porto. Mais 321 camas a juntar às 220 disponíveis desde 2021, num projeto que vai alargar a mais três cidades nacionais.

A aposta da StudYou, que começou com a construção de uma residência universitária no Porto, finalizada em 2021, vai ser reforçada com um novo edifício junto do maior polo universitário da Invicta, na Asprela, mas também com desenvolvimento de novas unidades em outras cidades do país, nomeadamente em Lisboa, Coimbra e Aveiro.

Segundo os promotores, estas quatro novas unidades vão custar cerca de 50 milhões de euros e estarão todas concluídas em 2026. O novo edifício na Asprela vai nascer num terreno contíguo ao da residência atual. Orçado em 14 milhões de euros, deve ficar pronto em 2024.

A StudYou afirma-se como o único agente nacional com presença no mercado das residências universitárias, um setor "que tem estado bastante dinâmico em Portugal nos últimos tempos, tendo atraído sobretudo investimento de operadores e fundos estrangeiros nas cidades de Lisboa, Porto e Coimbra".

Este projeto "surgiu do reconhecimento da lacuna de oferta de alojamentos a preços acessíveis para os estudantes que frequentam o ensino superior em Portugal", diz a StudYou. Segundo a informação disponível no site da empresa, os quartos no polo da Asprela em funcionamento custam entre 399 e 449 euros por mês. Dispõem de casa de banho privativa e estão equipados com uma cama de casal, uma secretária com cadeira, roupeiro e aquecimento central, frigorífico além de wi-fi, que nenhum jovem hoje dispensa. A oferta fica completa com outras valências comuns, como a área de estudo, sala de jogos, sala de cinema e cozinha.

"O conceito passa por oferecer alojamento de longa duração, exclusivamente para estudantes do ensino superior para que seja possível criar um espírito de comunidade, em instalações pensadas para que se possa conjugar a atividade do estudo com uma vida social e recreativa à medida da vontade de cada residente", diz a StudYou.

Apesar de ter sido um projeto desenvolvido a pensar em primeiro lugar nos estudantes portugueses, constata-se que 40% dos residentes são estrangeiros e de 23 nacionalidades diferentes", diz a StudYou. Criado há mais de quatro anos, o projeto tem como acionistas vários empresários portugueses do norte do país, nomeadamente a Gondor, a Telho, a Prestígio Milenar e Pedro Botelho Moniz, aos quais se juntaram este ano novos investidores portugueses para assegurar o crescimento do projeto.