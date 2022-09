Subida automática das pensões gerava défice de mil milhões de euros em 2030

Hermana Cruz Hoje às 10:13 Facebook

A aplicação, em 2023, da fórmula de cálculo de aumento das pensões, faria com que a Segurança Social entrasse em saldo negativo, meia década mais cedo. Segundo as contas do Governo, enviadas ao Parlamento, haveria um défice de mil milhões de euros, em 2030.

Há duas semanas, quando anunciou o pacote de apoios sociais, o Governo anunciou que, em vez de aplicar a fórmula de atualização automática das pensões, que conduziria a aumentos entre 7,1% e 8% em 2023, iria repartir esse acréscimo por um adiantamento extraordinário, em outubro, e por aumentos entre os 3,4% e os 4,43%, em 2023.

A medida levou os partidos a exigirem a apresentação de cálculos. E até o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou "inevitável" a divulgação dos dados sobre o impacto da atualização automática das pensões, em 2023.

Esse cálculo, que preenche três páginas, já foi enviado pelo Governo para a Assembleia da República. Segundo o jornal Público, a análise do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho e da Segurança Social indica que, se for aplicada, em 2023, a fórmula automática de atualização das pensões, conforme consta da lei, a Segurança Social entraria em saldo negativo meia década antes do previsto.

"A aplicação integral da fórmula (de atualização das pensões), num ano atípico como o que vivemos, teria um impacto imediato no saldo do sistema", justifica o Governo, no relatório do GEP, divulgado pelo Público.

Em concreto, o GEP estima que, em 2030, a Segurança Social ficaria com um défice de mil milhões de euros, pulando para os 3.314 milhões de euros em 2040 e passando para 3.146 milhões de euros em 2050.

Ou seja, as projeções do Governo indicam que, no "final da década de 2020", o saldo negativo da Segurança Social seria equivalente a 1% do PIB (Produto Interno Bruto) "no final da década de 2030".