Subida de internados em dia com 38 mortes por covid-19

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 38 mortes e 7107 novos casos de covid-19. Número de internados sobe.

Em relação ao último domingo, dia 20 de fevereiro, em que se registaram 9360 novos casos, estes dados representam uma descida de 2190 infeções diárias. O número de mortes, por sua vez, subiu de 35 para 38. No ano passado, a 27 de fevereiro de 2021, havia 1071 novos casos e 33 mortes por covid-19.

A maior parte dos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 2531). Segue-se o Norte (mais 1535), Centro (1478), Algarve (424), Açores (408), Alentejo (393) e Madeira (338).

Nos hospitais, há mais 18 internados. Do total de 1396 pessoas acamadas, 102 são doentes considerados graves, mais um do que sábado. No domingo passado, tinham saído do internamento 11 pessoas e havia menos dois doentes graves.

Nas últimas 24 horas, morreram 38 pessoas infetadas com covid-19: 10 no Centro, nove no Norte, outras nove em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Alentejo, duas no Algarve, duas nos Açores e outras duas na Madeira. A maior parte das vítimas mortais (12 homens e 12 mulheres) tinham mais de 80 anos. Além destas, morreram um homem com idade entre os 50 e 59 anos, um homem e uma mulher na faixa etária seguinte e seis homens e cinco mulheres com idades entre os 70 e os 79 anos.

Há ainda a assinalar que há mais 612 recuperados - num total de 2 784 612 -, mais 6457 casos ativos - num total de 452 758 - e menos 266 973 contactos em vigilância, num total de 159 499.