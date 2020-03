Subsídio aos cuidadores a partir de abril em 80 concelhos

Alexandra Figueira Hoje às 09:11 Facebook

Matosinhos, Penafiel e Miranda do Corvo entre os 30 concelhos abrangidos. Subsídio mediante rendimento.

A partir de dia 1 de abril, os cuidadores informais de 30 concelhos poderão pedir no serviço local de Segurança Social o reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal, que lhes dará direito a benefícios como um subsídio, apoio técnico e tempo de descanso. A portaria que abrange os 30 projetos-piloto já foi assinada pela Segurança Social, Saúde e Finanças. Para o resto do país, o estatuto só pode ser pedido a partir de julho.

"A portaria entra em vigor no dia 1 de abril e, logo a partir desse dia, os cuidadores informais dos concelhos abrangidos podem pedir o reconhecimento", disse ao JN a ministra do Trabalho e da Segurança Social. Nesse dia, Ana Mendes Godinho assegura que os serviços de Segurança Social, articulados com o Ministério da Saúde, estarão prontos a dar informações e iniciar o processo de reconhecimento.