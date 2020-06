Subsídio autárquico de 6600 euros paga salário a três padres

Emília Monteiro Hoje às 07:38, atualizado às 08:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Subsídio de 6600 euros à igreja para recuperar da covid-19 serve, em parte, para sustentar os párocos. Especialista em Direitos das Autarquias admite ilegalidade.

A atribuição de um subsídio de 6600 euros à Fábrica da Igreja de Oliveira do Hospital para "minorar os prejuízos causados pela covid-19" por parte da Câmara, está a causar polémica dentro e fora da Igreja. A Autarquia de Oliveira do Hospital, liderada pelo PS, aprovou o pagamento de um subsídio "a ser distribuído em partes proporcionais pelas paróquias do concelho para fazer face a despesas de funcionamento no contexto covid-19", sendo que parte da verba se destina a pagar os salários aos três padres.

A proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos vereadores do PS e o voto contra da vereadora do PSD, mas a polémica está instalada com a publicação de comunicados na Imprensa local e circulação de emails anónimos afirmando que o dinheiro se destina a "pagar o salário a três sacerdotes".