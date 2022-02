Subsídio do cuidador vai chegar a mais pessoas

Alexandra Barata Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O rendimento do agregado familiar do cuidador informal principal, para efeitos de candidatura a subsídio, aumentou de 531,84 para 576,16 euros, de acordo com a Portaria 100/2022, publicada esta terça-feira em Diário da República.

A Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI) reconhece que este aumento de 44,32 euros permitirá a mais pessoas terem acesso ao subsídio, mas defende que terá pouco impacto no montante.

O aumento do teto máximo deve-se à alteração da fórmula de cálculo do rendimento do agregado familiar, que passou de 1,2 para 1,3 do valor do indexante dos apoios sociais (IAS), atualizado este ano para 443,20 euros.