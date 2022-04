Subsídio fixo mensal do INEM sobe 12,5%

JN Hoje às 18:20 Facebook

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) chegaram a acordo, nesta quarta-feira, sobre o aumento de 12,5% no subsídio mensal fixo, que deverá passar de quatro mil para 4500 euros, com efeitos já neste mês.

Além do acordo sobre o subsídio, que ainda está sujeito à concordância do Ministério da Saúde, a LBP e o INEM estabeleceram o início, na próxima sexta-feira, das reuniões do grupo de trabalho conjunto para a revisão do acordo de cooperação em vigor.

Segundo uma nota de imprensa da LBP, "continua em aberto a questão sobre o impacto do aumento recente dos combustíveis", que tem trazido dificuldades aos corpos de bombeiros.