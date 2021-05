Subsídio parental: viver com 351 euros por mês

Alexandra Barata, Vanessa Pereira Hoje às 11:45 Facebook

Em causa beneficiários com baixos rendimentos. No primeiro trimestre deste ano, 6779 estavam no limiar.

Nos primeiros três meses deste ano, 6% dos beneficiários do subsídio parental inicial recebiam o mínimo definido por lei: 351 euros. A que se juntam, no mesmo período, 3516 abrangidos pelo subsídio social parental, previsto, por exemplo, para mães que não têm os descontos para a Segurança Social (SS) necessários ou estão em situação de desemprego. Ao todo, eram 6779 os pais a receberem pelo mínimo.

De acordo os dados facultados ao JN pelo Instituto da Segurança Social, no primeiro trimestre contavam-se 3263 beneficiários do subsídio parental inicial a receberam 11,70 euros/dia - valor mínimo previsto na lei, correspondente a 80% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), totalizando 351€/mês. Em causa, refira-se, beneficiários com rendimentos muito baixos. Sendo que, apesar de haver cada vez mais pais a partilharem licença, as mães são as principais beneficiárias. Os pais estão obrigados a 15 dias de licença e as mães a seis semanas.