Substituto do padre em Serzedo e Calvos diz que o colega está em "retiro espiritual"

Rui Dias Hoje às 15:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A preparação do compasso pascal e outras atividades da paróquia prosseguem como previsto, apesar do afastamento do pároco, por fazer parte da lista da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.

As ondes de choque do afastamento do padre Albino Meireles, ministro das paróquias de Calvos e Serzedo, notaram-se este domingo, o dia seguinte à decisão do arcebispo de Braga de afastar aquele pároco, cujo nome consta da lista da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.

Antes da missa, no adro da igreja paroquial de Serzedo, o tema do afastamento do padre Albino Meireles ia sendo falado à boca pequena. "Tenho a certeza de que vai haver missa, só não sei quem a vai dar", dizia um paroquiano enquanto aguardava à porta.