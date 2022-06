Subvenções vitalícias custam mais de 530 mil euros por mês

Carla Soares Hoje às 07:13, atualizado às 07:26 Facebook

O montante das subvenções mensais vitalícias ultrapassa os 530 mil euros para os 224 beneficiários que recebem da Caixa Geral de Aposentações (CGA) este abono na totalidade, ou seja, sem contar com aqueles que o recebem parcialmente. Os valores são da lista atualizada este mês, verificando-se, face a 2021, um aumento do bolo pago pelo Estado aos antigos políticos e juízes.

Na tabela da CGA, 224 pessoas têm este benefício ativo, enquanto 18 são alvo de uma redução parcial, cujo valor não é detalhado. Há ainda aqueles que suspenderam a subvenção e os que tiveram uma redução total. As subvenções dos ex-presidentes da República e ex-titulares de cargos políticos da Região da Madeira não constam desta lista porque são pagos pelas respetivas instituições.

A tabela da CGA com as subvenções de 2021 dava conta de uma despesa que rondava os 460 mil euros mensais, com pagamento a 221 ex-políticos e juízes na totalidade. Ou seja, menos 70 mil euros.