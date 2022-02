Sucessão de Rui Rio resolvida até 30 de junho, diz José Silvano

O secretário-geral do PSD, José Silvano, afirmou que a sucessão de Rui Rio na liderança do partido deverá ficar resolvida até 30 de junho.

A informação foi avançada esta segunda-feira, durante uma visita à Barragem do Alto Lindoso em Ponte da Barca, em que Rio recusou adiantar qualquer informação sobre o processo interno de eleição do seu sucessor.

Silvano adiantou à TSF/JN, à margem, que as diretas deverão ser marcadas "até 30 de junho". Já o Presidente do PSD mostrou-se irredutível quanto a fazer declarações aos jornalistas sobre "as questões internas do PSD".

"Volto a repetir que aquilo que me compete fazer na situação em que estou é tentar conseguir tranquilidade, serenidade, maturidade, sentido de responsabilidade. Isso seja conseguido passa por não alimentar notícias atrás de notícias, confusão atrás de confusão, na comunicação social", declarou, quando questionado sobre se irá acolher a recomendação do Conselho Nacional de marcar uma reunião nos próximos 20 dias.

"Há muita gente que anda a falar em público sobre a situação do PSD. Isso é prejudicial para o partido e não preciso de vir eu pôr mais achas para a fogueira. Compete-me fazer o contrário, tentar impor ou conseguir alguma serenidade e tranquilidade para que o PSD saia disto com alguma credibilidade", referiu.