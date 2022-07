Sucesso dos alunos passa pela cooperação e inovação

Leonardo Pereira Hoje às 21:34 Facebook

O Governo realçou, esta quarta-feira, a importância do projeto COOPERA ESCOLA+ 21-23 para o sistema educativo, que consiste na adoção de estratégias diferenciadas para incentivar o sucesso escolar, e da cooperação. Numa sessão em Gaia, o secretário de Estado da Educação, António Leite, referiu que o acesso ao conhecimento é um fator essencial para a igualdade e salientou a importância dos encarregados de educação para o sucesso escolar dos filhos.

O secretário de Estado da Educação, António Leite, esteve presente no 6.º Encontro Nacional do Projeto COOPERA ESCOLA+ 21-23, que ocorreu esta quarta-feira em Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia. E ressaltou que o projeto é diferente porque "torna explícito o que tem de acontecer em qualquer sala de aula, que é o ambiente de cooperação para que todos podem contribuir", revelou o governante, em declarações ao JN.

Este projeto está a dar resultados a curto prazo, revelou, contribuindo para uma maior motivação dos alunos. Sucesso esse que "não é ter boa nota no exame, é mesmo aprender e contribuir para que os outros aprendam", disse o governante. António Leite afirma que os encarregados de educação "são peças determinantes" para a educação dos alunos. "Não é possível a criança aprender só em casa ou só na sala de aula", remata.

O projeto visa também o combate às desigualdades, de modo a "permitir a todos o acesso à elite e à plenitude que todos conseguem atingir" denota António Leite. "Tal como ninguém é exterior a ensinar, também ninguém é exterior a aprender", afirmou.

Faltam professores e psicólogos

O projeto tem, entre outros, objetivos como a capacitação através do reforço de recursos e de meios. Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, alerta para a necessidade de mais professores e de mais psicólogos em algumas escolas no próximo ano, visando a recuperação de aprendizagens. Ao JN, Filinto Lima alerta também para a existência de escolas degradadas que precisam de requalificação.

O COOPERA ESCOLA+ 21-23 está integrado no Plano de Recuperação das Aprendizagens e trabalha diretamente na sala de aula com os professores e com os alunos. O projeto inclui medidas a adotar por parte das instituições, que são estratégias inovadoras e diferentes direcionadas para o sucesso escolar, para a motivação dos alunos e para o combate às desigualdades. O projeto pretende responder ao desafio do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória.

A iniciativa teve início em 2016 por Sónia Moreira, professora que foi nomeada para a melhor do país na sua função em 2020 no concurso Global Teacher Prize Portugal. Este projeto tem vindo a aperfeiçoar-se ao longo dos anos e atualmente está presente em várias escolas de todo o país. Até ao ano passado, foi desenvolvido em 20 escolas, incluindo 350 professores e 3000 alunos. Em 2022, o projeto funcionou em 15 escolas, incluindo 360 professores e 3000 alunos.