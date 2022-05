Super "jackpot" saiu a uma aposta fora de Portugal

JN Ontem às 23:27 Facebook

O concurso 37/2022 do Euromilhões tinha em jogo no primeiro prémio um super "jackpot" de 215 milhões de euros. Foi apurada apenas uma aposta vencedora fora de Portugal.

Segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa, foi apurada uma aposta no estrangeiro com os cinco números e duas estrelas sorteados, esta terça-feira, no concurso 37/2022 do Euromilhões.

Uma combinação que dá acesso a um prémio total superior a 215 milhões de euros (215.840.341,00 euros).

O segundo prémio (cinco números e uma estrela) tem seis vencedores, um dos quais em Portugal, no valor de 211.426,59 euros.

Com o terceiro prémio (cinco números) há 11 apostas vencedoras, incluindo duas em Portugal, que dão acesso a um 26.953,02 euros.