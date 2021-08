Superior à espera que DGS atualize normas de residências universitárias

Alexandra Inácio Hoje às 09:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Candidaturas arrancam esta sexta-feira. Maioria das instituições deve começar ano letivo em regime misto de aulas: primeiros anos e laboratoriais serão presenciais; teóricas à distância.

As candidaturas ao Superior arrancam hoje para um novo recorde de vagas (52 242). Ainda com a incerteza quanto à evolução da pandemia a marcar a preparação do próximo ano letivo, as instituições apelam à vacinação dos estudantes antes do início das aulas e esperam que a Direção-Geral de Saúde reveja as regras da ocupação das residências.

Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), assume que aguarda a atualização da ocupação das residências pela DGS. Houve instituições que perderam cerca de um terço das camas, por os quartos passarem a individuais, e essa revisão deve ser feita "em consonância" com a desejável retoma do ensino presencial, defende.