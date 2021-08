Superior aposta no ensino presencial e na testagem à covid

Joana Amorim Hoje às 08:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Determinadas em retomar aulas "normais", instituições aguardam ainda por orientações da tutela.

A dias do arranque do ano letivo, as instituições de Ensino Superior estão prontas a retomar o ensino presencial. Aguardam, no entanto, pelas orientações da tutela que, por sua vez, espera por instruções da Direção-Geral da Saúde (DGS). A testagem voluntária dos estudantes será para manter.

Na Universidade de Lisboa, a maior do país, "na maior parte das escolas [18], o ensino será presencial, existindo planos alternativos para o caso de ser necessário voltar ao ensino misto". Ao JN, fonte oficial adiantou que farão nova avaliação, "próximo da abertura das aulas, com a expectativa de que o impacto da vacinação traga mais segurança".