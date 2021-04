Superior retoma ensino misto mas há quem não regresse ao presencial

Joana Amorim Hoje às 13:35 Facebook

Universidades e politécnicos preparam abertura, priorizando aulas práticas e exames presenciais. A poucas semanas do fim do ano letivo, há faculdades a manterem aulas apenas online.

Tal como o plano de desconfinamento nacional, também o regresso dos mais de 395 mil estudantes às instituições de Ensino Superior será lento e faseado. Com prioridades claras e comuns num universo de ensino tão diversificado: retoma das aulas práticas, exames presenciais e ensino misto. Sendo certo que há já escolas a informarem os seus alunos de que neste ano letivo não haverá mais aulas presenciais.

Universidades e politécnicos retomam, assim, parte do plano adotado no 1.º semestre, com turmas a funcionarem por turnos. Mas com adaptações ao novo contexto pandémico. A cerca de quatro semanas do final do ano letivo, há faculdades que optaram por não regressar ao presencial.