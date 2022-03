Superministério da Presidência gera avisos ao novo Governo

O Governo toma posse esta quarta-feira, com os olhares postos, desde logo, no superministério de Mariana Vieira da Silva, número dois que reúne agora na Presidência as pastas do Planeamento, ficando a coordenar os fundos europeus, e da Administração Pública. Um reforço que, segundo politólogos ouvidos pelo JN, é também um risco pelos possíveis problemas de articulação, a começar na relação com a Economia tutelada por Costa e Silva, pai do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Dos desafios do Governo, agora mais reduzido e com dez novos ministros, destacam-se precisamente a aplicação do PRR e dos quadros comunitários, o relançamento económico, bem como a crise energética, a recuperação do ensino após o período pandémico perante os atrasos na aprendizagem e o financiamento do Superior, a descentralização e a regionalização, e a reforma da Justiça. Prioridades enumeradas pelo politólogo Miguel Rodrigues, diretor do Centro de Investigação em Ciência Política na Universidade do Minho.

Nos fundos europeus, alerta para a hipótese de "problemas de articulação" com Costa e Silva, que traçou um plano, mas "poderá não ter ferramentas para o implementar", quando "os fundos estão concentrados na ministra da Presidência". Por sua vez, a ministra Ana Abrunhosa, da Coesão Territorial, que tem os fundos regionais e faz a ligação ao poder local, surge como "parente pobre daquele megaministério".